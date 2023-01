Krakers stoken vuurtje in leegstaande ingenieurswoning in Overpelt

Pelt

De brandweer is zondag even voor 16 uur opgeroepen voor een brand op Parkoever in Overpelt. In een voormalige ingenieurswoning brandde het. De verlaten woning wordt wel vaker gebruikt door krakers. Deze keer was er een vuurtje aangestoken op een houten vloer. Die begon ook te smeulen. De brandweer moest een deel van de vloer uitbreken om te voorkomen dat de brand nog kon heropflakkeren. mm