Hij gaat nog meer van huis zijn, maar Dimitri Van den Bergh wil knallen in lucratieve Premier League darts: “Dit is te zot voor woorden”

De 28-jarige Van den Bergh, halvefinalist op het voorbije WK, kreeg maandag van de organiserende PDC een van de vier wildcards. De drie andere gelukkigen zijn de Welshman Jonny Clayton (winnaar in 2021) en de Engelsen Nathan Aspinall en Chris Dobey (kersvers winnaar van de Masters). Zij vervoegen de vier hoogst geplaatste spelers op de wereldranglijst: de Engelse wereldkampioen Michael Smith, de Nederlander Michael van Gerwen (titelverdediger), de Welshman Gerwyn Price en de Schot Peter Wright.

De Premier League begin donderdag (2 februari) in Belfast. Er zijn telkens op een verschillende locatie zestien speelronden voorzien (met kwartfinales, halve finales en finale), voor de play-offs met de beste vier op 25 mei in Londense O2 Arena. De prijzenpot bedraagt 1 miljoen pond (1,2 miljoen euro). De winnaar krijgt 275.000 pond (ruim 320.000 euro), de achtste plaats is nog goed voor 60.000 pond (70.000 euro). Daarnaast is er een wekelijkse winnaarsbonus van 10.000 pond (12.000 euro).

Van den Bergh deed tot nu toe twee keer mee aan de Premier League. In 2019 was hij een van negen uitgenodigde spelers om het veld aan te dikken tot tien. Hij gooide in Rotterdam een gemiddelde van 100.73 op weg naar een 6-6 gelijkspel tegen James Wade. Twee jaar later mocht Van den Bergh een heel seizoen meedoen. Na zestien donderdagen - en enkele weken op nummer 1 te hebben gestaan - eindigde de Antwerpenaar op de ondankbare vijfde plaats en miste hij net een plekje in de Premier League Finals.

Ongeloof

“Ik ben nog even in ongeloof op dit moment”, zucht Van den Bergh. “Het was toch wel een verrassing dat ik dit jaar gekozen ben voor de Premier League. Ik ben super trots, begrijp me niet verkeerd, maar ik besef het allemaal nog niet goed. Toen ik het nieuws te horen kreeg - via z’n manager na een telefoontje van de PDC - had ik echt iets van: Menen jullie dit? Serieus? Ik heb er nog geen woorden voor op dit moment. Er waren genoeg anderen die een geweldig jaar hebben gespeeld of een fantastische prestatie hebben neergezet. Er zijn maar acht deelnemers hé… Dit is een mega grote eer. Bedank aan de PDC om in mij te geloven.”

© PA

Twee toernooizeges in de World Series, twee finales op de European Tour, een kwartfinale op de World Grand Prix, een halve finale op de World Matchplay en een halve finale op het WK. Het dartsjaar 2022 was misschien wel het beste ooit voor de 28-jarige Antwerpenaar. Maar toch kwam het ticket voor de Premier League onverwacht.

“Oké, ik heb misschien wel een goed jaar gedraaid”, zegt Van den Bergh. “Maar ik heb geen major gewonnen, dat is punt één. Ik heb geen finale gespeeld van een major, dat is punt twee. En ik sta niet op de vijfde of zesde plaats op de wereldranglijst, dat is punt drie. En toen Chris Dobey de Masters won… Ik dacht wel dat ik negende of tiende op de lijst zou staan, maar dat ik erbij zou zijn… Dat is echt te zot voor woorden. Alles staat wel even in rep en roer want het is veel regelen qua reizen en zo, nu donderdag begint het al! Maar ik wil laten zien waarom ik gekozen ben. Je hoort bij de elite, dus je moet jezelf tonen. Er is ook elke week 10.000 pond te verdienen, dus ik mik op minstens één dagzege. Alles is mogelijk, ik ga ervan genieten en iedereen thuis trots proberen te maken. Ik hoop een masterclass darts te tonen.”

Van den Bergh met dochtertje Oonah (1) en verloofde Evi. — © Getty Images

Veel weg van huis

Deelname aan de Premier League is ergens wat dubbel. Het is prestigieus om eraan te mogen deelnemen, maar een jonge vader als Van den Bergh is nu al “80-85 procent” (volgens zijn verloofde Evi) van de tijd weg van huis. Reken daar nog eens zestien extra donderdagen, plus een eventuele zeventiende met de Premier League Finals, bij en dat percentage loopt nog wat meer op. De medaille heeft dus ook een keerzijde, maar er vallen ook wel wat centen te verdienen natuurlijk.

“Ik besef dat ik nog meer weg ga zijn van huis”, klinkt het. “Dat zit zeker mee in mijn hoofd. Hoop en al ga ik per week twee dagen thuis zijn dit voorjaar. Ik ga heel veel toernooien spelen en een paar drukke maanden beleven. Daar heb ik wel wat zenuwen voor. Vorig jaar heb ik me door de drukte even niet goed gevoeld, dus dit is een test voor mij, ook mentaal. Maar ik moet dit doen en meemaken, zodat ik sterker in mijn schoenen kom te staan. We gaan ook comfortabelere reizen vanaf nu, business class. Daarvoor maakte mij dat allemaal niet uit, maar het helpt om aangenaam te kunnen reizen. Dit gaat veel energie van mij vragen, dus rust zal ook belangrijk zijn. Ik ga tegen de wereldtop spelen, zestien weken aan een stuk. Dan wil je het sowieso extra goed doen. Of ik eens een toernooi ga skippen? Dat kan, maar dat zal van de rankings afhangen.”

Van den Bergh behoort zelf tot de beste darters ter wereld, hij is niet voor niets nummer 11 op de wereldranglijst. Maar een afgewerkt product is hij allerminst.

“Ik ben nu al een andere darter dit jaar”, aldus ‘The DreamMaker’. “Ik geniet meer als voor de blok en op het podium sta. Ik moet meer ‘gewoon’ darten in plaats van me druk te maken in het feit of ik nu goed aan het doen ben of net niet. Ik voel me meer ontspannen, dat probeer ik althans te zijn. Met een kleine viering bij een 180 of een rake dubbel. Over mijn materiaal hoef ik me alvast géén zorgen meer te maken, dat is een héél grote stap vooruit. Mijn doel is om dit seizoen alvast opnieuw een majorfinale te halen en zo me te plaatsen voor de Grand Slam.”

PRIJZENPOT

Winnaar - 275,000 BP (322.000 euro)

Runner-up - 125,000 BP (146.000 euro)

Halve finale - 85,000 BP (100.000 euro)

Vijfde plek - 75,000 BP (88.000 euro)

Zesde plek - 70,000 BP (82.000 euro)

Zevende plek - 65,000 BP (76.000 euro)

Achtste plek - 60,000 BP (70.000 euro)

Dagwinnaar - 10.000 BP (12.000 euro)

TOTAAL - 1 miljoen BP (1,2 miljoen euro)

PROGRAMMA

Belfast - 2 februari

Cardiff - 9 februari

Glasgow - 16 februari

Dublin - 23 februari

Exeter - 2 maart

Liverpool - 9 maart

Nottingham - 16 maart

Newcastle - 23 maart

Berlijn - 30 maart

Birmingham - 6 april

Brighton - 13 april

Rotterdam - 20 april

Leeds - 27 april

Manchester - 4 mei

Sheffield - 11 mei

Aberdeen - 18 mei

Londen (Finals) - 25 mei