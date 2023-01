Olympisch atlete Manuela Soccol stoomt Genkenaars klaar voor Genk Loopt

Genk

Onder begeleiding van Olympisch atlete Manuela Soccol worden tien Genkenaars klaargestoomd om in mei deel te nemen aan Genk Loopt.

“Manuela staat de deelnemers bij in hun trainingsopbouw, deelt haar kennis en kunde en zorgt voor een flinke portie loopplezier”, zegt schepen van Sport Kathleen Parthoens (cd&v). “We hopen dat de deelnemers hun loopervaring delen en zo ook andere Genkenaars ertoe aan te zetten om meer te bewegen, om meer te sporten. De plekjes waren gegeerd. Maar liefst 332 kandidaten hadden zich gemeld om mee te mogen doen.”

Genk Loopt is een driedaags loopevenement dat van start gaat op 6 mei. Die dag is exclusief voor Genkse scholen. Op 7 mei kan het parcours gebruikt worden door recreatieve wandelaars en lopers en is er ook een tijdsregistratie voorzien. Op zondag 7 mei wordt dat aangevuld met een wedstrijdloop en de VKW-bedrijvenloop. (cn)