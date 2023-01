Twee bestelwagens botsen in Herderen

Riemst

Maandag rond 15.30 uur zijn op het kruispunt Tongersestraat en de Tolstraat in Herderen twee bestelwagens gebotst. Beide voertuigen liepen zware averij op. De bestuurster van de VW die uit Val-Meer kwam verkeerde in shock en werd ter controle met de ziekenwagen naar het AZ Vesalius in Tongeren gebracht. Beide voertuigen moesten getakeld worden. De politie van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst deed de nodige vaststellingen. Het doorgaand verkeer liep tot na de takeling vertraging op. eva