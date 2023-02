Wie ‘boudoir’ zegt, denkt ofwel aan ‘lange vingers’ – de luchtige koekjes in een tiramisu – ofwel aan een sensueel decor compleet met rode, fluwelen kussens en hier en daar een pluim. Wij hebben het over het tweede. Hoewel de term ‘boudoir’ misschien wel wat beelden oproept, is de oorsprong van het fenomeen een pak minder duidelijk.