Jager die metaaldetectorist doodschoot mag naar huis zonder enkelband

Jager B.F. (48) uit het Antwerpse Rijkevorsel mag naar huis onder voorwaarden. Dat besliste de kamer van inbeschuldigingstelling (KI). De veertiger schoot in het weekend van 10 en 11 december 2022 metaaldetectorist Ken Moons (31) uit Tessenderlo dood op een veld in Tongeren.

De precieze voorwaarden zijn nog niet duidelijk, maar de 48-jarige jager met zijn roots in Tongeren mag de gevangenis zonder enkelband verlaten. Dat besliste de KI in Antwerpen. Advocaat Philip Daeninck had beroep aangetekend tegen de verdere aanhouding en haalde maandag zijn gelijk.

Daeninck nam tijdens zijn betoog uitgebreid de tijd om de omstandigheden te schetsen. “We kunnen samenvatten dat het hier gaat om een zeer jammerlijk jachtongeval”, vertelt de advocaat van de jager. “Het is geen opzettelijke daad geweest. Mijn cliënt heeft iets gedaan waar hij enorm veel spijt van heeft, maar de man heeft zijn leven hier opgebouwd. Hij heeft werk en een gezin en vormt geen enkel gevaar voor de samenleving. Hij zal opgelucht zijn dat hij de gevangenis mag verlaten, maar beseft tegelijkertijd welke gevolgen zijn daden hebben gehad. Vandaag zitten zijn gedachten dan ook bij het slachtoffer en nabestaanden. Hij wil zijn medeleven aan hen betuigen.”

Slachtoffer Ken Moons. — © rr

De 48-jarige B.F. schoot in het weekend van 10 en 11 december de 31-jarige Metaaldetectorist Ken Moons dood. De Looienaar stond in een akker in Rutten (Tongeren) toen een kogel hem recht in de borststreek trof. Hij was op slag dood, maar zijn lichaam werd pas de daaropvolgende maandag ontdekt door een gepensioneerde landbouwer.

Reconstructie

Na de feiten kwamen de speurders uit bij de veertiger uit Rijkevorsel. Hij werd gearresteerd en vervolgens aangehouden voor doodslag. Uit het onderzoek en de verklaringen van de verdachte is inmiddels gebleken dat het slachtoffer werd gedood nadat de schutter enkele zware inbreuken had gepleegd tegen de Belgische jachtwetgeving. Zo loste hij het schot naar eigen zeggen rond 21 uur, 21.30 uur ’s avonds. Op dat uur schieten, zo lang na zonsondergang, is in ons land verboden. Voorts zegt de jager dat hij een haas had gespot waarna hij zijn wapen met nachtvizier bovenhaalde. Ook zo’n nachtkijker is in België strikt verboden. Omdat de man er vanuit ging dat hij zijn doelwit gemist had, stapte hij opnieuw in zijn voertuig en reed hij weg.

De reconstructie van de feiten vond vorige week plaats. B.F. moest aan de politie, een wetsgeneesheer, ballistisch expert en landmeter stap voor stap tonen wat hij die bewuste avond heeft gedaan. Er waren namelijk nog heel wat onduidelijkheden. Zo kon de veertiger niet zeggen waar hij exact stond toen hij de kogel afvuurde. Daarover legde hij tegenstrijdige verklaringen af.

Het onderzoek naar de feiten wordt voortgezet.