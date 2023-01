Fietser komt onder trein terecht aan overweg in West-Vlaanderen

Aan de overweg van de Rozebeeksestraat in Lendelede is maandag rond 15 uur een fietser onder een trein terechtgekomen.

De trein was van Oostende onderweg naar Brussel toen maandagnamiddag rond 15 uur een fietser onder het gevaarte terechtkwam aan de overweg in de Rozebeeksestraat in Lendelede. Het treinverkeer tussen Lichtervelde en Kortrijk werd meteen stopgezet, er werden vervangbussen ingelegd.

Zo’n zestig passagiers die op het moment van het incident in de betrokken trein zaten, worden zo snel mogelijk geëvacueerd. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk.