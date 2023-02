PODCAST. De gerechtelijke lijdensweg na de moord op Eddy Destexhe: “Veel langer moeten afzien dan gebruikelijk”

Het is 9 februari 2006, wanneer vier jongemannen reisagent Eddy Destexhe overvallen in zijn huis in Tongeren en hem op beestachtige wijze doden. De vier mannen worden aangehouden op verdenking van roofmoord. Maar ook daarmee stopt de lijdensweg voor de familie van Eddy niet, want het proces belooft nog een ware procedureslag te worden.