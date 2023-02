GEPROEFD. In dit gloednieuw grillrestaurant ging het dessert er écht niet meer bij

De goudkleurige stier op het terras ziet er minder woest uit dan de wereldberoemde Wall Street Bull in New York, maar dat doet niets af van de metaforische duidelijkheid: hier ga je binnen voor een stevig stuk vlees. Uitbater Ivan Geubbelmans moest even met zichzelf brainstormen om bij die formule uit te komen. “Eerst speelde ik met het idee om het RBB-concept te lanceren: ribs, beer & burgers. Daarmee zou ik te veel in het vaarwater van de naburige horecazaken en mijn eigen brasserie terechtkomen. Bovendien leek een grillrestaurant me net iets aparter”, verduidelijkt de 49-jarige Lommelaar. Die eigen zaak – De Brasserie – ligt pal naast Meat.

Als chef haalde eigenaar Ivan Geubbelmans (links) Stef Gielen binnen, een man met ervaring in het grillmétier. — © Luc Daelemans

Een maand geleden gingen de deuren van zijn tweede zaak open. Als chef haalde hij Stef Gielen binnen, een man met ervaring in het grillmétier. Als je met hoogwaardig rundvlees (aberdeen angus, hereford, Australische ribeye …) aan de slag moet, is dat een aan te bevelen eigenschap. Een kwaliteitsvolle steak vergt de juiste bakwijze (bleu, saignant, medium, à point, bien cuit) en leg je niet zomaar eventjes op de grill.

Sappig vlees

We schoven aan op een drukke vrijdagavond en gingen van start met carpaccio van aberdeen angus, gekend om zijn fijne marmering. De prijs (24,50 euro) maakte ons benieuwd, maar die verwachting werd ruimschoots ingelost. Voor ons verscheen een groot bord dat volledig was bedekt met fijne, licht gekorste plakjes. De topping was niet de gebruikelijke parmezaan met rucola, maar chimichurri (Zuid-Amerikaanse marinade), olijven, truffel, gepofte tomaatjes en een crumble van feta. Mooie combinatie en vooral: sappig vlees met een zachte smaak.

© Luc Daelemans

Dit kon ons hoofdgerecht zijn, maar we wilden graag ook een gegrild stukje vlees proeven. De keuze viel op een steak van – opnieuw – aberdeen angus van 250 gram (32,50 euro). De kaart biedt ook de mogelijkheid om voor 350 of 475 gram te kiezen, maar dat leek ons wat te veel van het goede. Het boterzachte vlees was perfect saignant gebakken. De bijhorende huisgemaakte stroganoffsaus (5 euro) smaakte door de subtiele kruiding naar meer.

Daarbij bestelden we een glas nebbiolo (8,90 euro) van Mauro Veglio, een wijnproducent uit de Piëmontese regio Langhe. We waren er enkele jaren geleden op bezoek en konden alleen maar vaststellen dat zijn wijnen nóg karaktervoller zijn geworden. Een steak met een volle smaak en een krachtige, maar toch elegante wijn: geslaagde match. Even overwogen we nog om het favoriete dessert van de eigenaar te bestellen. Hete liefde, vanille-ijs met warme kersen, maar dat kon er echt niet meer bij.

© Luc Daelemans

Waarom hier uit eten?

1. Beperkte, maar gevarieerde en betaalbare wijnkaart. Een fles heb je al vanaf 25 euro. Heel wat wijnen per glas. Wij dronken als aperitief een glas witte huiswijn (5,50 euro): een meer dan behoorlijke chardonnay van domein Chasteronne (Languedoc).

2. Geen paniek voor wie niet van vlees houdt. Op de kaart staan ook twee visgerechten: reuzengamba’s in een jus van langoustines en zeebaars met een mediterrane garnituur van olijven en zongedroogde tomaten.

© Luc Daelemans

3. Aangenaam interieur, onder meer door de warme tinten van de wandbekleding, muurbanken met chesterfieldknopen, grote wijnkast, comfortabele kuipstoelen, open keuken en saladebar.

Markt 33 in Bilzen. Open: vrij t.e.m. ma vanaf 17.30 uur. Tel. 089/36.24.10. Info: www.meatbilzen.be