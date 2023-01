Leerlingen De Horizon krijgen les over de krant van journaliste Miranda Gijsen

Dilsen-Stokkem

De 31 leerlingen van het derde leerjaar van basisschool De Horizon in Rotem kregen vrijdag HBvL-journaliste Miranda Gijsen op bezoek. En dat viel in de smaak, zowel bij de leerlingen als juffen Ines Ramakers en Els Coox. “Zelfs wij leerden nog bij”, glimlachen de juffen.

“Les krijgen over de krant door een echte journaliste was super”, zegt Seppe Bakker. “We hebben geleerd dat er elke dag duizenden kranten van Het Belang van Limburg gedrukt worden en dat de krant al 144 jaar bestaat.” Ook leerden de kinderen hoe een artikel tot stand komt. “En dat de drukkerij lijkt op een attractie uit het pretpark”, lacht Marwa Yahyaoui. “Maar je mag niet zomaar alles schrijven”, weet Emma Declerck-Vincken na de les. “Je moet ook controleren of het wel waar is.”

“Er stond zelfs een artikel in de krant over de veiligheid rond onze school in Rotem”, was Isah Steutelings enthousiast. “Soms knippen we een artikel uit de krant en hangen we het op in de klas bij de juiste rubriek”, zegt Arno Clauwers. Ook mochten de kinderen helemaal zelf een interview afnemen en kregen ze een krant mee naar huis. “Die geven we straks thuis aan onze ouders”, zegt Kobe Janssen. “Maar de sportbijlage is voor mij.” (mmd)

