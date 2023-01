Politie roept op tot alertheid na acht inbraken in Lanaken en Maasmechelen

In Maasmechelen werden zaterdagavond inbraken ontdekt in de Kasteelstraat, Joseph Smeetslaan en Oude Baan. In de Kasteelstraat werd een dief opgeschrikt door de bewoners en moest die zonder buit vluchten. Hetzelfde gebeurde op de Joseph Smeetslaan. Aan de Oude Baan werden zaterdag wel juwelen gestolen. Zondag was het prijs in de Leeuwerikenstraat en de Steenkuilstraat in Proosterbos. In de Leeuwerikenstraat werden vijf duiven gestolen uit een duiventil in de achtertuin. In de Steenkuilstraat werd parfum meegenomen.

In Lanaken werden vrijdagavond en -nacht inbraken vastgesteld in de Heuvelstraat en de Brugstraat. Op de eerste locatie werden sieraden en een kleine som geld gestolen. Het is niet duidelijk of er op de bouwwerf in de Brugstraat ook iets meegenomen is. Zaterdag werd in de Bessemerstraat ten slotte nog een diefstal ontdekt. Dieven namen er geld, juwelen en sleutels mee.

De politie Lanaken-Maasmechelen vraagt inwoners om extra alert te zijn. Er zal de komende periode extra gepatrouilleerd worden in de woonwijken. siol