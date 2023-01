Zangeres Meghan Trainor zwanger van tweede kindje

Trainor, die enorm populair is op TikTok, was via videoverbinding te gast bij de Today Show en deelde daar mee dat ze een boek geschreven heeft over moederschap. “Toen ik zwanger was (van haar eerste kind, red.), voelde ik me erg alleen”, vertelde de Made you look-zangeres. “Het waren ook Covid-tijden, dus ik had geen vrienden die zwanger waren met mij, en ik herinner me gewoon dat ik zoiets had van ‘ik wil niet dat iemand anders zich zo voelt’. Dus nu kan ik je toekomstige bestie zijn en kan ik je helpen en je al mijn TMI-details vertellen over mijn zwangerschap en hoe gek het was.”

De zangeres deelde dan ook maar in één keer mee dat ze opnieuw zwanger is. “We hebben het gedaan!”, voegde ze eraan toe. “Het is eindelijk gebeurd, en we zijn zo enthousiast.”

Fans van de zangeres hadden het nieuws over de nieuwe zwangerschap misschien al kunnen raden. Trainor had namelijk afgelopen weekend een video op TikTok gedeeld waarin de reactie van vrienden en familie te zien was op “nieuws dat ze al maanden geheimhield.”

Trainor heeft al een zoontje Riley, die in februari 2021 geboren werd, met echtgenoot Daryl Sabara. Die laatste ken je misschien van de Spy Kids-films uit de begin jaren 2000.

(sgg)