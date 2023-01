Politie Tongeren arresteert Italiaanse overvaller die bijna 4 jaar op de vlucht was

Een Italiaanse overvaller die sinds zijn veroordeling in mei 2019 spoorloos verdwenen was werd door de politie van Tongeren ingerekend. De inspecteurs betrapten de geseinde dertiger tijdens een verkeerscontrole.

De arrestatie dateert al van vrijdagavond 20 op zaterdag 21 januari, maar pas nu raakte bekend dat de geseinde persoon een Italiaan is die in zijn thuisland gezocht werd. De 35-jarige man moet nog een effectieve gevangenisstraf van 1 jaar en 10 maanden uitzitten voor het plegen van een gewelddadige overval in 2013.

Geld en wapens

De Italiaan is van Santa Caterina Villarmosa. Dat is een gemeente in de Siciliaanse provincie Caltanissetta. Het is daar dat hij exact tien jaar geleden betrokken was bij een overval op een toenmalige 56-jarige man. Hij en zijn kompanen hadden de vijftiger eest naar buiten gelokt waarna ze hem overmeesterden en vastbonden met een touw. Het slachtoffer werd zijn huis ingesleept en beroofd. De daders gingen aan de haal met wapens en munitie van de vijftiger, alsook een aanzienlijk som contant geld.

Ze konden vrij snel ingerekend worden, maar de zaak kwam pas in mei 2019 voor de rechtbank. De 35-jarige beklaagde daagde echter niet op toen de uitspraak volgde en stond sindsdien internationaal geseind.

Overlevering

In de Italiaanse media wordt het opsporingsonderzoek als eerder moeizaam omschreven. Bijna vier jaar lang bleef de voortvluchtige uit handen van de Italiaanse autoriteiten. Tot hij bij een banale verkeerscontrole in Tongeren werd gevat. De lokale politie rekende de man in en ze brachten hem over naar het politiecommissariaat. Omdat de dertiger in Luik woonde werd zijn dossier overgedragen aan de Waalse collega’s. Ze brachten hem over naar een Belgische gevangenis terwijl de Italiaanse autoriteiten en Interpol werden ingelicht. De 35-jarige zal binnenkort overgeleverd worden aan Italië. Daar zal hij zijn openstaande gevangenisstraf moeten uitzitten. ppn