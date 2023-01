Regi over het thuis zijn tijdens corona: “Ik vluchtte naar mijn studio”

Zo’n drie jaar geleden stond heel de wereld op zijn kop door de komst van corona. Plots moest iedereen in quarantaine en viel heel wat van het leven weg. Ook voor artiesten zoals Regi. Optredens, televisie-opdrachten,... vielen allemaal in het water. “Ik was dus thuis, maar dat wil niet zeggen dat je thuis bent”, vertelt hij maandagavond aan Eric Goens in Het huis. “Ik vluchtte naar mijn thuisstudio en deed niets anders dan werken. En dat is niet goed.” In 2021 kondigden hij en Elke, met wie hij negen jaar getrouwd was, hun scheiding aan.