PODCAST. Carnage in ’s Herenelderen: de gruwelmoord op reisagent Eddy Destexhe

De moord in 2006 op reisagent Eddy Destexhe (51) uit Tongeren en de gerechtelijke nasleep beroerden in Limburg de gemoederen. We reconstrueren de zaak in onze nieuwste aflevering van de podcastreeks Van Moord tot Verdict.

Wanneer in 2006 de 51-jarige Eddy Destexhe uit Tongeren vermoord wordt aangetroffen, zorgt dat voor een schokgolf. De daders worden per toeval gevat en de gruwelijke feiten komen pas aan het licht wanneer de politie bij een woonstcontrole op het lichaam van de vijftiger stoot.

Eddy Destexhe. — © rr

Eddy bouwde een succesvol reisbureau uit en is zeer gekend in en rond Tongeren. Hij is overal graag gezien en zijn dood komt hard aan, niet het minst bij zijn familieleden en vrienden. Wanneer de zaak voor assisen moet komen, is er discussie over waar er gepleit moet worden. De daders zien het niet zitten om in Tongeren voor een volksjury te staan en hebben de wetgeving aan hun kant. We reconstrueren het dossier in de nieuwe episode Carnage in ’s Herenelderen.

Het podcastteam van Het Belang van Limburg focust dit jaar opnieuw op de true crime-reeks Van Moord tot Verdict. Beginnen doen we met Carnage in ‘s Herenelderen. Voorts breien we in 2023 een vervolg aan Dadertapes en lanceren we de nieuwe serie De Obesitaskliniek (vanaf 6 februari). Later in het jaar volgt nog Achter het uniform waarbij we op pad gaan met de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) en de luisteraar met hen en de job laten kennismaken.

Je kan ‘Van Moord tot Verdict’ ook beluisteren via je favoriete streamingplatform: Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Pocket Casts, Podcast Addict, Castbox, ... Reageren op deze aflevering kan via podcast@hetbelangvanlimburg.be.