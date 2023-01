Veertien Belgian Cats voor laatste twee EK-kwalificatiewedstrijden

Basketball Belgium gaf een lijst van 14 speelsters vrij voor de laatste twee EK-kwalificatiewedstrijden van de Belgian Cats. Volgende week donderdag spelen Emma Meesseman en haar ploegmaats in Duitsland en zondag 12 februari in Noord-Macedonië. De Cats willen zich voor een vierde opeenvolgende EK kwalificeren. De enige weg ook richting de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Voor de twee slotwedstrijden van de EK-kwalificatieronde trekken de Belgian Cats volgende week naar Duitsland en Noord-Macedonië. Op 9 februari wordt om 19uur in Duitsland (Wolfenbüttel) gespeeld en op 12 februari om 18uur in Noord-Macedonië (Skopje). De Cats staan met 3 op 4 in poule A met Duitsland op de eerste plaats. De winnaars van de tien poules en de vier beste tweedes zijn gekwalificeerd voor het EK. Eurobasket 2023 gaat van 15 tot 25 juni door in Slovenië (Ljubljana) en Israël (Tel Aviv). De Belgian Cats gaan voor een vierde opeenvolgende EK. In 2017 en 2021 veroverden ze de bronzen medaille. Julie Allemand is er niet bij wegens een hamstringblessure. Verder zijn er geen verrassingen in de selectie. Naast vaste waarden als onder meer Emma Meesseman, Julie Vanloo, Kyara Linskens, Heleen Nauwelaers en Antonia Delaere ook weer een portie Next-Gen met Nastja Claessens (18), Maxuella Lisowa (22), de tweelingzusjes Billie en Becky Massey (22) en Ine Joris (22).

Selectie Belgian Cats

Julie Vanloo (Montpellier), Elise Ramette (Cadi La Seu), Hind Ben Abdelkader (Villeneuve D’Ascq), Maxuella Lisowa (Elitzur), Heleen Nauwelaers (Kangoeroes), Antonia Delaere (Venezia), Laure Resimont (Kangoeroes), Becky Massey (Estudiantes), Nastja Claessens (Waregem), Billie Massey (Estudiantes), Ine Joris (Kortrijk), Serena-Lynn Geldof (Zaragoza), Emma Meesseman (Fenerbahce), Kyara Linskens (Montpellier)