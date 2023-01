Afwezige uittredende kampioen Tom Pidcock over het WK van de ‘Grote Twee’ in Hoogerheide: “Wout is de favoriet, hij is de krachtigste, maar… tactiek is er net zo belangrijk”

“Na de avondcross in Diegem heb ik getwijfeld. Misschien deed ik dan toch maar beter mee aan het WK, maar we bleven bij ons oorspronkelijk plan”, vertelt Tom Pidcock vanuit hotel Syncrosfera in het Spaanse Denia, waar hij het wegseizoen voorbereidt. Zijn titel is vacant. Volgens de 23-jarige Brit is Wout van Aert dé favoriet om hem op te volgen.