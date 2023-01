Australië zoekt naar verdwenen piepkleine capsule met gevaarlijke radioactieve stof over traject van 1.400 kilometer

In West-Australië wordt over een traject van 1.400 kilometer met man en macht gezocht naar een kleine capsule met een radioactieve stof. Die zou tijdens transport verdwenen zijn. Bij aanraking kan de capsule ernstige ziekte veroorzaken en inwoners wordt aangeraden de nodige afstand te houden.

Midden januari raakte de capsule verloren ergens tussen een mijnsite in Newman en het noordoosten Perth, goed voor een afstand van 1.400 kilometer. Het gaan om een kleine capsule waarvan het omhulsel een kleine hoeveelheid radioactief cesium-137 bevat. Volgens de autoriteiten ging het om een routinetransport, maar zouden de vibraties van de vrachtwagen ervoor kunnen gezorgd hebben dat het deeltje los kwam te zitten. Daardoor zou het uit de verpakking gevallen zijn en door een opening in de vrachtwagen op de weg beland zijn.

Voor het transport werd een ervaren bedrijf ingeschakeld. Zij verontschuldigen zich nu voor het verliezen van de capsule. “We nemen dit incident zeer ernstig. We erkennen dat dit duidelijk zeer verontrustend is en het spijt ons voor de onrust die dit heeft veroorzaakt in de West-Australische gemeenschap”, klinkt het.

De capsule is niet groter dan een muntstukje — © Government of Western Australia

Cesium-137 is een stof die vaak gebruikt wordt in de mijnbouw en kan stralingsbrandwonden veroorzaken. Op lange termijn kan het kanker veroorzaken. “Onze zorg is dat iemand het oppakt zonder te weten wat het is”, zegt Andrew Robertson, hoofd van de gezondheidsdienst van West-Australië en voorzitter van de Radiologische Raad. “Ze denken misschien dat het iets interessants is en houden het dan bij of geven het door”, vreest hij.

De plaats waar het transport begon en eindigde wordt nu doorzocht. Er wordt ook een analyse gemaakt van de route en alle stopplaatsen van de vrachtwagen om het zoekgebied te verkleinen. Volgens de autoriteiten is het geen “onmogelijke” taak. Al wordt er toch gesproken van een “naald in een hooiberg”.

Het departement voor Nuclear Physics & Accelerator Applications van de Australian National University is betrokken bij de zoektocht en is aan de slag met stralingsdetectoren. “Dat is alsof je een magneet boven de hooiberg laat bengelen. Dan maak je meer kans”, zegt Andrew Stuchbery van de universiteit. “Als de bron toevallig in het midden van de weg ligt, heb je misschien geluk. Het is behoorlijk radioactief, dus als je er dichtbij komt, zal het opvallen”, zegt hij. “Van wat ik heb gelezen, is het risico gelijk aan een röntgenfoto als je erlangs rijdt. Maar als je ernaast staat of het hanteert, kan het zeer gevaarlijk zijn.” De autoriteiten raden aan om minstens vijf meter afstand te houden, omdat de straling voor onder meer stralingsbrandwonden kan zorgen.