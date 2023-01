Omleidingen door werken aan kruispunt in Boseind

“Om de fietsers die in de richting van het Herent rijden veilig doorgang te verlenen, zullen er verkeerslichten geplaatst worden”, deelt de gemeente mee. “De fietsers kunnen dan op de rijweg. De fietsers die van het Herent in de richting Neerpelt-centrum rijden, moeten omrijden via De Bemmert, Kruisboogstraat en Handboogstraat.” De aansluiting van de Molenbroekstraat op Boseind is afgesloten voor alle verkeer. Ter hoogte van de werken die gebeuren in opdracht van Fluvius, geldt er een snelheidsbeperking van 50 km/uur.

(gvb)