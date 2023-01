Finland hoopt nog altijd samen met Zweden NAVO-lid te worden, ondanks Erdogans uitspraken

Finland hoopt nog altijd tegelijk met buurland Zweden lid te kunnen worden van de NAVO. Dat heeft de Finse minister van Buitenlandse Zaken Pekka Haavisto maandag gezegd, nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de piste had gelanceerd om enkel Helsinki groen licht te geven voor het NAVO-lidmaatschap. De Finse positie blijft “ongewijzigd”, aldus Haavisto.

“Indien nodig kunnen we een andere boodschap geven voor Finland”, antwoordde Erdogan zondagavond op een vraag van jonge partijgenoten tijdens een ontmoeting op een tv-zender. “Zweden zal geschokt zijn indien we een andere boodschap geven over Finland.”

Voor de Finse minister tonen Erdogans uitspraken aan “dat er een wil is van Turkije om snel vooruit te gaan in het NAVO-toetredingsproces, indien nodig”. Haavisto pleegde de voorbije uren al overleg met zijn Zweedse en Turkse ambtgenoten, en hij maakte hen duidelijk dat Helsinki niet wil dat de ratificatie door Ankara in twee wordt gesplitst.

Turkije stak begin vorige week een stokje voor de goedkeuring van het Zweedse en Finse NAVO-lidmaatschap, door een begin februari gepland overleg tussen de drie landen voor onbepaalde tijd uit te stellen. Tijdens dat overleg moesten de Turkse bezwaren opgeheven worden.

Ankara blokkeert al maanden de toetreding tot de NAVO van Zweden en Finland, naar eigen zeggen vanwege hun vermeende steun aan groepen die Ankara bestempelt als terroristen, waaronder de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Vorige maandag sloot Erdogan een groen licht voor de Zweedse kandidatuur uit, nadat er tijdens een anti-Turkse demonstratie in Stockholm een koran was verbrand.