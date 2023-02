Dans, acrobatie en circus voor alle leeftijden: tijd om tickets te bestellen voor het populaire Krokusfestival

LEES OOK. Adamo brengt op nieuwe plaat een ode aan de meest uiteenlopende tijdloze klassiekers

Verwacht je aan een programma vol dans, acrobatie, poppen en circus. Maar ook met onderwerpen die even diep gaan als voorstellingen voor alleen maar volwassenen. De meeste voorstellingen vinden in cultuurcentrum Hasselt plaats, maar soms ook op locatie, zoals Tout Petit dat Zullen we samen in serviceresidentie Numa speelt en zo kinderen en grijsaards samen brengt. Tien tips voor de héle familie.

Vanaf 0 jaar

Dansen met de baby

Een dj draait live plaatjes, jij mag dansen. Zelfs de ukken van nog geen jaar oud. En die mogen dat doen samen met de ouders, grootouders en een aantal dansers die dansen, rollen en liggen. “We touch, we play, we dance van het Britse Second Hand Dance Company is een heel interactieve, lieve voorstelling die generaties overstijgt”, zegt Gerhard Verfaillie van ccHa. “Het niveau van voorstellingen voor de allerjongsten wordt elk jaar beter.” Er zijn twee verschillende versies van de voorstelling: eentje is specifiek voor baby’s van 0 tot 18 maanden oud. Voor iets oudere kinderen is er een aparte voorstelling, zodat ze niet over de allerkleinsten heen tuimelen.

© Zoë Manders

© Zoë Manders

Vanaf 8 jaar

Oud en jong samen op het podium

De openingsvoorstelling komt van Ultima Vez. What remains gaat om herinneringen: wat blijft achter in iemands geheugen? Welke herinneringen hebben heel jonge mensen eigenlijk? Hoe gaan we om met oudere mensen? De oudste danser op het podium is een vrouw van 60, de jongste een kind van 7. “Een ontroerende voorstelling”, zegt Gerhard Verfaillie van ccHa. “De regie ligt in handen van Zoë Demoustier, de dochter van cameraman en journalist Daniel Demoustier. Een groot talent om in de gaten te houden.”

© Tom Herbots

Vanaf 10 jaar

Vragen over identiteit in een decor van games

Adams Mensah werd als kleine jongen door een Vlaams koppel geadopteerd toen ze in Ghana op vakantie waren. Toen hij tien jaar was, stond plots zijn natuurlijke vader voor de deur. Dat zorgde voor allerlei vragen. Als hij een relatie met een blank meisje krijgt, duiken nog vragen op. Kan zij écht begrijpen hoe hij zich voelt, omdat zij niet hetzelfde heeft meegemaakt? Mensah maakte er al documentaires over en nu Meet me halfway, een voorstelling over identiteit ingekleed in de sfeer van videogames.

© Adams Muraszak

Vanaf 5 jaar

Grote borsten en een sixpack

Distort the body van Gedachtegang is een kleine voorstelling, maar een mooie. Een man en een vrouw dragen pakken. De vrouw heeft een grote boezem, de man een gespierd sixpack. Kunnen ze met zulke ideale maten wel goed bewegen? Of circus maken? Of zou het toch makkelijk gaan als we iets makkelijker in ons vel zouden zitten? Circus dat leuk is om te zien, maar dat ook vragen stelt over gender en het maatschappelijk beeld over onze lichamen.

© RR

Vanaf 6 jaar

Alles kan

Iets niet mogelijk? Dan zetten we er de letters ‘on’- voor: ‘onmogelijk’. Maar is dat wel zo? Oké, met een lichaam dat niet ‘perfect’ is, kan je misschien niet alles, maar je kan nog veel dingen wel en sommige dingen misschien zelfs beter. Dansen in een rolstoel bijvoorbeeld. Dat bewijst Danaé Bosman met On-.

© RR

Vanaf 4 jaar

Een zoektocht door Zweedse sneeuw

‘Snö’ is Zweeds voor sneeuw. We zitten in een wit landschap. Als de acteurs stappen, hoor je de sneeuw kraken. Een rendier is weggelopen van de kudde. Met dans, poppen en voorwerpen neemt Dockteatren Tittut je mee op zoek naar het vermiste dier. Door een fraai landschap, maar wel eentje dat door de komst van lithiummijnen voor onze elektrische auto’s onder druk staat. Zo krijgt Snö ook een heel actueel randje.

© Jonas Jörneberg

Vanaf 6 jaar

Een tafel met een levensverhaal

Katarina Cakova is een kunstenares uit Slowakije. In Island home toont ze een tafel vol poppen en objecten. Daarmee speelt ze korte scènes die samen een levensverhaal vormen. Ze doet alles in haar eentje en na de voorstelling kan je de tafel en alle objecten van dichtbij ontdekken.

© RR

Vanaf 4 jaar

Top op het gaatje

Florschütz & Döhnert zijn twee anciens van het Duitse jeugdtheater en met Een klein gaatje van niks maken ze een voorstelling waar de héle familie mee kan gniffelen. Er zit een gat in de muur. Wat zit daar in? Soms niks, soms halen ze er compleet onverwachte dingen uit. De twee spelen voortdurend met de verwachtingen van de toeschouwer en kietelen zo je lachspieren.

© Thomas Ernst

Vanaf 6 jaar

Spektakel acrobatie

The 100hands brengt met Out of the box 2.0. een voorstelling met topacrobaten in en rond een kooi. Er zit een scène in die je niet gaat geloven. Spektakel verzekerd. Meer zeggen we niet. Ook Exit van Circumstances belooft circus met vier acrobaten die een soort balans moeten vinden in een constructie met wentelende deuren en draaiende muren.

© Jona Harnischmacher

Krokusfestival, in ccHa en verschillende locaties in de stad, van 17 tot 23 februari. Info en tickets: www.krokusfestival.be