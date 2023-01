Lianne Tan past voor BK badminton: geen veertiende opeenvolgende Belgische titel

Lianne Tan neemt dit weekend niet deel aan het BK badminton. De Bilzense ziet haar teller voorlopig stoppen bij 13 opeenvolgende Belgische titels in het badminton dames enkel. Tan (WR 40) speelt op haar Aziatische tournee de Thailand Open alvorens met de German Open en de All England naar Europa te komen in haar kwalificatiereeks voor de komende Olympische Spelen in Parijs.