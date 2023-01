Night of the Locals viert 25ste editie met lokale toppers

Wat in 1997 begon tussen twee muzikale vrienden, kreeg zijn fluwelen climax in 2023. De 25ste editie van de Night of the Locals werd door corona twee jaar uitgesteld, maar nu maakten de organisatoren er een topeditie van. Met een podium als nooit tevoren en voor het eerst een LED-videowall.

Voor de 25ste editie van de Night of the Locals werd ook voor een andere aanpak gekozen. Rockmuziek werd dit keer verweven in hoogstaande folk en er werd zelfs een anatolische band voorzien in het geheel. De eerste noten waren voor Evolution. De enige band die geen 'lokale' muzikant had, maar wel vier klassemuzikanten die geen noot verkeerd speelden en een 60-jarige zanger met een vaste stem. Zij openden met CCR-invloeden en rondden af met Van Halen. Daarna volgde de Turkse Rockgroep KDR Charbonnage, Botswing mocht het openingstrio beëindigen met hun Schotse en Ierse invloeden.

Dat was nog vroeg in de avond. Ondertussen sijpelden de lokale vrienden binnen en Trash Head maakte zijn entree met stevige metal en grunge uit de jaren 80 en 90. Ook deze band telde meerdere plaatselijke muzikanten en telt een mooie schare fans. En de Locals zouden de Locals niet zijn als ze zich niet hielden aan hun oerinstinct: plaatselijke muzikanten verbinden op één podium. Zo kropen ook de twee bezielers Robert Quintens en Ludo Hulsmans voor het eerst op het podium.

Eerbetoon

En dan was het de beurt aan We Two. Ondertussen staat het duo Rocco en Arhturo al 40 jaar samen op het podium, wat binnenkort gevierd zal worden in de Trixxo Arena in Hasselt. Vele zalen lieten ze al vollopen met hun Beatles- en Pink Floyd-invloeden en daar komen de mensen ook voor. En ze kregen pure magie.

Het echte kippenvelmoment kwam echter als laatste: Rocco Di Turi, die zijn vriend én medeorganisator Robert Quintens op het podium riep. Hij leende zijn gitaar uit en jamde met de leden van Belgisch bekendste rockgroep. De ‘youngsters’ genoten van dit gebeuren en Robert was zelfs heel eventjes van zijn Zolderse sokken geblazen door dit eerbetoon. Maar het was gepast, het hoorde erbij. Hun bezielers en heel hun achterban maakten van dit festival iets unieks.