Neos Hamont-Achel klinkt op het nieuwe jaar: "Samenkomen is als medicatie"

Naar goede gewoonte maakten de leden van Neos Hamont-Achel elkaar de beste wensen over tijdens de hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

Het nieuwjaarsfeest begon met een receptie waarbij iedereen de kans kreeg om elkaars nieuwjaarswensen over te maken. Luc Ieven mocht als nieuwe voorzitter de feestvergadering openen met zijn ‘nieuwjaarsbrief’. Daarin benadrukte hij het belang van het verenigingsleven. De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt dat veel mensen behoefte hebben om regelmatig samen te komen. De voorzitter stelde dat deze samenkomsten dikwijls even heilzaam kunnen werken als medicatie. In feite kan je het een “verenigingspil” noemen die zorgt voor een socio-emotioneel evenwicht, zo stelde hij. Het samenzijn, het delen van lief en leed kan zo heilzaam werken. Hij eindigde zijn toespraak door een toost uit te brengen op een mooi en rijk Neos-jaar.

Na deze diepgaande nieuwjaarsbrief gaf de secretaris om een kort, maar duidelijk overzicht van het afgelopen jaar. Tussendoor bracht muzikant-troubadour Jerom Boons muziek van Miel Cools. Na het officiële gedeelte konden de aanwezigen genieten van een warm buffet dat afgesloten werd met een tafel vol nagerechtjes. Met nog wat gezellig keuvelen en genieten van een glaasje werd de nieuwjaarsreceptie afgesloten.