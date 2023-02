Adamo brengt op nieuwe plaat een ode aan de meest uiteenlopende tijdloze klassiekers

Johnny Cash verblufte op hoge leeftijd met platen vol uitgebeende covers van eigentijdse rocksongs. Adamo doet in zijn jubileumjaar iets gelijkaardigs. De gelauwerde chansonnier, die dit jaar 80 wordt en 60 jaar zingt, bundelt op In French Please! smaakvolle bewerkingen van veertien klassiekers.

Geen Franse chansons, wel vertalingen van internationale hits uit zijn persoonlijke playlist. Met elegante arrangementen houdt producer Stephan Eicher de uiteenlopende selectie bijeen. I’m Not in Love van 10CC, in duet met Jane Birkin, wordt J’dis pas qu’je t’aime. Daarna volgen zowel Bob Dylan, Elton John, Neil Young en Gilbert O’Sullivan als Robert Palmer en buitenbeentje Pearl Jam (Man Of The Hour wordt l’Homme de ma vie). Fijne stijloefening waarmee Adamo veertien tijdloze liedjes alle eer aandoet.(gj)

‘In French Please!’, Salvatore Adamo, nu te beluisteren. Concerten 27/10 en 29/10 Théâtre Royal (Bergen), 01/11 AB (Brussel), 04/11 Koninklijk Circus (Brussel)