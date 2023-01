Kleuters zetten samen met familieleden de eerste stapjes in het voetbal

Alken

Elke zondagochtend kunnen de kleinsten in Alken hun eerste stapjes in het voetbal zetten tijdens de lesjes ‘voetjebal’. “Elke week sta ik met veel enthousiasme klaar voor de kleuters”, zegt lesgever Pim Peyls. “Voetjebal is een speelse en toegankelijke manier voor kleuters om samen met iemand van hun familie behendiger te worden met een bal. Het is een inleiding naar veldvoetbal, maar ook met aandacht voor het ‘leren’. Ik laat de kinderen voetbalgerelateerde oefeningen doen met een bal, oog-hand coördinatie, lichaams-, kleur-, en getalherkenning. Wat ze bijvoorbeeld leuk vinden, is gooien met een dobbelsteen, de ogen tellen en dan op zoek gaan dat aantal rode kegeltjes om die aan te tikken met hun rechterelleboog. Alles gebeurt altijd samen met een (groot)ouder, een grote broer of zus, een peter of een meter.” (rudc)