België en Nederland willen in 2026 WK hockey organiseren

Na twee wereldkampioenschappen hockey op Indiase bodem, in 2018 en 2023, zijn over drie jaar België en Nederland aan de beurt. De zestiende editie van de wereldtitelstrijd wordt de eerste georganiseerd in twee landen. “Het wordt een WK op onze maat, helemaal niet te vergelijken met wat India kon doen”, zegt Serge Pilet, de directeur-generaal van de Belgische hockeyfederatie.

“Wij zullen noch de budgetten, noch de stadions van India hebben. We hopen vooral dat de stadions vol zullen zitten in de eindfase. Het is beter om een volledig gevuld stadion van 10.000 plaatsen te hebben dan een halfvol stadion met 20.000 plaatsen. Onze eerste taak wordt dus de Belgen te overtuigen hun tickets goed op tijd te kopen”, vervolgt Pilet, die erop wijst dat de KBHB het dossier rond het in Waver geplande stadion nog moet afronden.

België was eerder kandidaat voor het WK 2018 maar moest het toen afleggen tegen India. “Dat was een ontgoocheling maar ook te begrijpen gezien de financiële zorgen waarmee de internationale federatie kampt”, aldus Pilet. “India is een land dat veel bijdraagt aan het wereldhockey en als je organisaties vindt die bereid zijn miljoenen op tafel te leggen, dan kun je daar gewoonweg niet mee rivaliseren.”

Het WK in België en Nederland wordt het tweede, na dat van 2014 in Den Haag, waar de mannen en vrouwen op hetzelfde moment en op dezelfde locatie om de medailles zullen strijden. De organisatie denkt aan een verandering van het competitieformat, waarbij de cross-overs zouden verdwijnen voor een tweede groepsfase, met behoud van de resultaten uit de eerste fase. Doel is alle matchen aan belang laten winnen en de thuislanden zolang mogelijk voor eigen publiek laten spelen.

De Red Lions bestaan grotendeels uit ervaren dertigers. De kans is dan ook reëel dat tegen 2026 de huidige succesvolle groep flink wat veranderingen heeft ondergaan. Dat geldt evenwel niet voor de Red Panthers. “Zij doen mij in zekere zin denken aan de Red Lions van tien jaar geleden. Het is onze vurigste wens dat zij hen kunnen imiteren”, benadrukt Pilet. “Maar voor het WK 2026 moeten ze eerst een andere cruciale horde nemen, namelijk de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs 2024. Daar moeten ze aanwezig zijn, dat is het eerste doel.”