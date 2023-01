Thomas Pieters wordt zesde in Dubai Desert Classic

Na een slotronde van 69 slagen is Thomas Pieters als zesde geëindigd in het Dubai Desert Classic op de Jumeirah golfbaan in de golfstaat Dubai.

Pieters, die na een derde ronde van 72 slagen zijn leidersplaats moest inleveren en naar een gedeelde elfde plaats zakte, zette een foutloze laatste ronde neer met drie birdies. De zesvoudige European Tourwinnaar maakte vijf plaatsen winst en eindigde samen met de Engelsman Ian Poulter op de zesde plaats.

In de eindstand telde de 31-jarige Antwerpenaar met 275 slagen zes slagen meer dan de Ier Rory McIlroy, die voor de derde keer het toernooi op zijn erelijst schreef. De nummer een van de wereld deelde met nog twee holes te spelen de leidersplaats met de Amerikaan Patrick Reed, maar McIlroy lukte nog twee birdies waarmee hij in de eindafrekening een slag beter deed dan Reed (19 onder par). Voor McIlroy is het ondertussen zijn 36ste overwinning in zijn golfloopbaan.

De finaleronde werd vrij uitzonderlijk op maandag gespeeld, nadat het toernooi de eerste twee dagen door de zware regenval een pak vertraging opliep.