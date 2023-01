Hasselaar trekt twee maanden na vrijlating weer op rooftocht

In september en oktober vorig jaar trok de man op dievenpad in het Hasseltse. Hij graaide een gps, werkkoffers en allerlei gereedschap uit wagens mee. Ook bleek de dader geïnteresseerd te zijn in een tablet, oplaadkabels en portefeuilles. Met de bank- en tankkaarten ging hij shoppen en liet vrienden er mee van genieten. Aanvankelijk ontkende de veertiger alles, maar na het zien van de camerabeelden kon hij niet anders dan bekennen. Ook troffen de speurders bij een huiszoeking een deel van de buit aan. Hij ging door de knieën en vertelde aan speed verslaafd te zijn geraakt. Het komt hem op 24 maanden cel en 1.600 euro boete te staan. Een 39-jarige Hasselaar, die de tank- en bankkaart een keer gebruikte, kreeg maandag in de Hasseltse correctionele rechtbank 8 maanden cel en 1.600 euro boete opgelegd.