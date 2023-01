Komedie ‘Shotgun Wedding’ met Jennifer Lopez mist een Clooney of Affleck op de trouwpartij

Het huwelijk van J.Lo en Josh Duhamel wordt verstoord door piraten in ‘Shotgun Wedding’. — © AP

Jennifer Lopez (53) heeft zich nog eens gewaagd aan een screwball comedy. Ze vertolkt een bruid die op een exotisch eiland haar jawoord zal geven aan haar geliefde. Maar dat jawoord komt er niet, omdat de twee plots ruzie krijgen en piraten de gasten van de trouwpartij gijzelen. Shotgun Wedding had een geestig niemendalletje kunnen zijn, zoals Ticket to Paradise met George Clooney en Julia Roberts er een was. Maar zo’n romcom met een bekvechtend koppel werkt alleen als het klikt tussen de protagonisten.

Lopez laat zich wel helemaal gaan als hysterische bruid, maar haar tegenspeler Josh Duhamel heeft het charisma van een verdoofde hamster. Shotgun Wedding had veel beter gewerkt met de originele bruidegom, Ryan Reynolds. Alleen haakt hij af. Duhamel, een vierderangs George Clooney, moest dan maar de meubels redden. Tevergeefs. (cc)

‘Shotgun Wedding’ speelt op Amazon Prime Video