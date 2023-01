Balletje trappen? Op deze twee plaatsen in Limburg komen dit jaar voetbalpleintjes

In Winterslag in Genk is het mini-voetbalplein zo goed als klaar en in Bilzen wordt er in de loop van dit jaar eentje opgetrokken aan de Katteberg. — © rr

In Winterslag in Genk is het mini-voetbalplein zo goed als klaar en in Bilzen wordt er in de loop van dit jaar eentje opgetrokken aan de Katteberg. De KBVB is nog op zoek naar coaches.

In totaal voorziet de KBVB zes nieuwe locaties in België voor mini-voetbalpleinen. Voor Limburg is dat in Bilzen en Genk. Dat brengt het totaal aantal wat heet ‘Belgian Red Courts’ op negen. Doel is vooral meer kinderen en jongeren aan het voetballen krijgen. In Winterslag is er eentje voorzien in de Eerste Cité aan de Heilig Hartkerk. “Dat is voor 90 procent klaar”, zegt Robin Cnops van de KVBV. “Het moet in principe alleen nog ingehuldigd worden. In Bilzen komt het pleintje aan sportcentrum Katteberg. Dat zal in de loop van dit jaar zijn.”

Om jongeren ook in voetbalwedstrijden te begeleiden is de KBVB op zoek naar coaches - zowel jongens als meisjes - tussen 16 en 26 jaar oud. “Zij geven de buurtwerking vorm met een wekelijks programma”, gaat Cnops verder. “Daarbij wordt voetbal ook als leidraad gebruikt bij educatieve programma’s rond thema’s als inclusie, ethiek, gezondheid en milieu.” Kandidaten worden door de bond opgeleid. Inschrijven kan via de website www.rbfa.be. (cn)