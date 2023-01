Gnoe lijkt ten dode opgeschreven, maar ontsnapt aan leeuwin door minutenlang adem in te houden

Francis Kijazi is al veertien jaar gids voor toeristen die op safari gaan in de Serengeti, maar hij filmde onlangs iets dat hij naar eigen zeggen nog nooit had gezien. Hij en enkele toeristen waren er getuigen van hoe een leeuwin een gnoe wist neer te halen en de luchtpijp van het dier dichtkneep tot het stopte met ademen. “En toen ging de leeuwin weer weg”, aldus Kijazi. “Misschien had ze dan toch niet zo veel honger?” De gnoe bleef minutenlang roerloos liggen zonder adem te halen, maar ging plots rechtop zitten en ging er weer vandoor. “Hij was niet een gewond”, klinkt het nog. “Mijn ogen puilden uit van verbazing.”