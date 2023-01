Opstootje aan Cashpoint Hasselt nadat man er geen geld kan afhalen

De politie LRH is maandagvoormiddag uitgerukt voor een opstootje aan het Cashpoint in Hasselt. Toen een man er geen geld kon afhalen omdat ze aan het werk waren aan de automaten, ontstond wat duw- en trekwerk.

De man had eerst geld proberen afhalen in de buurt van de Havermarkt. Toen dat niet lukte, ging hij naar het nieuwe Cashpoint op het kruispunt van de Demerstraat en de Botermarkt. Maar daar was iemand net aan het werk aan de automaten, waardoor de man tot zijn frustratie opnieuw geen geld kon afhalen. Er ontstond een mondelinge discussie, die uiteindelijk ontaardde in duw- en trekwerk. Toen de politie LRH arriveerde, waren de gemoederen al bedaard. De politie heeft niemand gearresteerd en geen boete uitgeschreven. Er vielen geen gewonden.

Het nieuwe Cashpoint van Batopin in het centrum van Hasselt heeft de laatste weken al voor heel wat problemen gezorgd. De vier bankautomaten zijn de enige in de hele binnenstad, maar kampten al meermaals met storingen, waardoor een aantal automaten uitvielen. Het Cashpoint werd ook al geviseerd door vandalen. Door de aanhoudende problemen pleit burgemeester Steven Vandeput voor een extra Cashpoint op de Grote Ring.

