Will Still verovert Frankrijk: “Nooit gedacht dat het zo snel zou gaan”

Will Still is hot bij onze zuiderburen. Zondagochtend stond hij paginagroot in L’Equipe, zondagavond glunderde hij naast Thierry Henry aan de analistentafel in het Parc des Princes. Voor de tweede keer in dertien wedstrijd hield de ex-coach van Beerschot en Lierse met het bescheiden Stade Reims de sterren van PSG op een gelijkspel. En wat nog straffer is: Reims heeft sinds Will Still overnam nu al dertien wedstrijden op een rij niet verloren. “Het draait om basisprincipes en zelfvertrouwen.”