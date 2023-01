Belgische ‘Emily in Paris’-trui wordt aan woekerprijzen doorverkocht, mag dat? En hoe kan jij lucratief spullen aan de man brengen?

Fans van Belgische mode merkten het meteen op in het derde seizoen van Emily in Paris: hoofdrolspeelster Lily Collins draagt er een kleurrijke trui van Essentiel Antwerp. Mede door de populariteit van de reeks, is het stuk met prijskaartje van 265 euro in alle winkels van het label hopeloos uitverkocht. Online vind je het wel nog, maar daar tel je er snel tussen 500 en 600 euro voor neer. Kan je de prijs van een gewild item zomaar flink optrekken? En bestaan er gouden tips om luxekleding online door te verkopen met het oog op winst?