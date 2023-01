Pamela Anderson-docu portretteert een fragiele vrouw die ondanks alles wist te overleven

Voor sommigen is Pamela, a Love Story een reactie op Pam & Tommy, de fictieserie over de sekstape die zonder toestemming van Anderson en haar toenmalige echtgenoot Tommy Lee werd verspreid. Anderson weigerde mee te werken aan de serie en wil nu via deze documentaire, geproduceerd door zoon Brandon Thomas Lee, haar verhaal vertellen terwijl ze zelf alles onder controle heeft. Dat verhaal brengt ze ook via een boek, Love, Pamela, dat op hetzelfde moment in de boekhandels ligt. Perfecte timing dus. Waarom Anderson niet wilde meewerken aan Pam & Tommy, is niet echt duidelijk. Ze wist al lang dat de serie er ging komen en had er flink aan kunnen verdienen. Het hele sekstapeschandaal nog eens herbeleven, zag ze zogezegd niet zitten. Het lijkt waarschijnlijker dat de docu en het boek al langer gepland waren en minder lucratief zouden geweest zijn als Anderson ook had meegewerkt aan de serie.

Pamela Anderson met Brandon Lee, haar zoon met ex Tommy Lee in de documentaire ‘Pamela, a Love Story’. — © Netflix

Fragiele vrouw

In ieder geval bleek de release van Pam & Tommy handig als dramatisch keerpunt in de documentaire. Anderson krijgt het nieuws van de serie op het moment dat ze furore maakt als ster in de musical Chicago. Dat vertaalt zich als: ‘Playboy Bunny Pamela Anderson wordt eindelijk ernstig genomen, terwijl de wereld terugblikt op dat ene schandaal.’ Dat laatste doet ze zelf ook in de documentaire.

De film laat haar voortdurend aan het woord, geassisteerd door een massa aan home video’s. Ze laat zich portretteren als een fragiele vrouw die ondanks alles wist te overleven: een drankzuchtige vader, een verkrachting op haar twaalfde, het turbulente leven met rock’n roll-varken Tommy Lee én de sekstape. Anderson praat zacht, lacht verlegen na elke uitspraak en wandelt soms geëmotioneerd weg. Ze is waarschijnlijk veel harder dan ze zich hier voordoet, maar kan haar naïviteit en impulsiviteit toch niet goed verbergen. Dat wordt duidelijk wanneer ze haar zes huwelijken met bad boys beschrijft.

Pamela Anderson en echtgenoot nummer twee Kid Rock in de documentaire ‘Pamela, a Love Story’. — © Netflix

Of deze openhartige documentaire haar imago zal kunnen bijsturen, valt te betwijfelen. De Baywatch-ster zal immers altijd verbonden blijven met die sekstape die wereldgeschiedenis schreef, net omdat die tape op een bizarre manier de doorbraak van het internet inluidde.

