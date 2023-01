Remco Evenepoel trekt met overwegend positieve balans terug naar België: “Het is nog drie maanden tot de Giro, ik zit op schema”

Missie volbracht in San Juan. Remco Evenepoel (23) volgde zichzelf dan wel niet op als eindwinnaar van de plaatselijke rittenwedstrijd, maar heeft geen reden om ontgoocheld naar huis te keren. Trainingsprikkels en ritwinst met Jakobsen, daarvoor was de wereldkampioen de Atlantische oceaan overgestoken en dat is gelukt. De balans na bijna drie weken in Argentinië is overwegend positief.