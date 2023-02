Huiverfilm ‘Knock at the Cabin’ beklijft wel, maar zakt in het slot in elkaar door één grove fout

Vier vreemde snuiters eisen een offer om het einde van de wereld te omzeilen in ‘Knock at the Cabin’ van M. Night Shyamalan. — © Sony

M. Night Shyamalan (The Sixth Sense, Unbreakable) schrijft meestal originele scenario’s. Knock at the Cabin is een van zijn weinige films waarvoor hij een beroep deed op een roman als bronmateriaal: het door Stephen King bejubelde horrorverhaal The Cabin at the End of the World. Shyamalan begint sterk en sleurt de toeschouwer meteen in het verhaal. Twee vaders, Eric en Andrew, en hun geadopteerd dochtertje Wen genieten van een vakantie in een blokhut in een bos. Twee mannen (Dave Bautista en Rupert Grint in goeden doen) en twee vrouwen staan plots voor de deur en banen zich een weg naar binnen. Ze geloven dat de apocalyps nabij is en dat die enkel afgewend kan worden als iemand zich vrijwillig offert. Wat volgt, is een psychologische strijd tussen de vier gekken en de twee vaders die stilaan bezwijken onder de stress.

Shyamalan voert je in het eerste uur tot op het puntje van je stoel, maar in het laatste kwartier zakt zijn filmsoufflé in elkaar. Shyamalan gooide immers het sterke slot van het boek helemaal om. Nog erger is dat hij ook de ambiguïteit elimineerde, waardoor de film de boodschap van het boek – Amerikaans fundamentalisme als pure horror – omkeert. (cc)

‘Knock at the Cabin’ speelt vanaf nu in de bioscoop