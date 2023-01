Mysterieuze westernreeks ‘Outer Range’ verzoent cowboys en zwarte gaten

Lijkt deze start op het begin van ‘Yellowstone’, dan evolueert ‘Outer Range’ snel in de richting van een series als ‘Lost’. — © Richard Foreman/Amazon Prime Video

Josh Brolin (No Country for Old Men) heeft nu ook een televisieserie achter zijn naam staan als hoofdacteur-producent. Mogelijk raakte hij geboeid door de mengvorm van western en sciencefiction. Bij de aanhef van het eerste seizoen krijgt Royal Abbott (Brolin) af te rekenen met buurman Wayne die de Abbott-ranch wil inpalmen. Het komt tot een gewelddadig conflict tussen de zonen van Royal en die van Wayne.

Josh Brolin als rancher die met onverklaarbare fenomenen geconfronteerd wordt in de serie ‘Outer Range’. — © Richard Foreman/Amazon Prime Video

Lijkt deze start op het begin van Yellowstone, dan evolueert Outer Range snel in de richting van een series als Lost. Royal vindt immers een enorm gat op zijn terrein waarmee je in de tijd kan reizen. Op het einde ben je niet veel wijzer waar dat nu vandaan komt, maar het acteren is van een hoog niveau en het cowboyleven wordt authentiek geschetst. Nu maar hopen dat seizoen 2 alle verwachtingen inlost. (cc)

‘Outer Range’ kan je bekijken op Amazon Prime Video