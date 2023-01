GEMEENTERAAD. Aantal parkeerplaatsen aan Dorpsplein in Wellen verdwijnen

Wellen

Belasting op reclamedrukwerk: Ook de gemeente Wellen gaat voortaan belasting heffen op reclamedrukwerk. De verantwoordelijke moet voortaan 100 euro betalen per verspreiding. Stephanie Billen (Open VLD) stelde voor om de lokale handelaars vrij te stellen, als ze reclame maken op een A-viertje. “Het reglement is echter in samenwerking met de adviesraad van handelaars samengesteld,” aldus schepen van Financiën Ilse Bosmans (CD&V). Zij vreest dat het onderscheid ook voor betwistingen gaat zorgen.

Geen ‘ontdooispiegels’ meer: Stijn Vandersmissen (Open VLD) wees op de gevaarlijke situatie op het kruispunt van de Stokstraat met de Vloeiherkstraat. Omdat het zicht daar beperkt is, staat daar een verkeersspiegel. “Dat zou een spiegel moeten zijn die automatisch ontdooit bij vriesweer, maar de voorbije week was hij toch helemaal aangevroren. Daardoor was er geen zicht voor de bestuurders.” Burgemeester Els Robeyns (Vooruit-ROB) liet weten dat de spiegels niet meer geleverd worden. “Kennelijk werken ze inderdaad ook niet zoals beloofd.” Voorzichtig uitrijden bij vriesweer is dus noodzakelijk.

Dorpsplein: Omdat het kruispunt van de Bloemenstraat met de Notelarenstraat is afgesloten, moet het lokaal verkeer via het Dorpsplein rond de kerk rijden. Dat geldt ook voor lokaal zwaar verkeer. Daarom worden enkele parkeerplaatsen opgeofferd, zodat ook vrachtwagens en bussen hun draai kunnen nemen. “Kunnen die parkings niet gecompenseerd worden elders op het plein?” vroeg raadslid Stephanie Billen (Open VLD) zich af. “We krijgen net de vraag van handelaars om een groener en aangenamer plein te voorzien,” aldus burgemeester Robeyns. “Het is nu een proefopstelling. We gaan de nieuwe situatie uiteraard wel nog evalueren.”