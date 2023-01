MTV-presentator Koen Kardashian laat “kapotgesnoven” neus herstellen: “Don’t do drugs”

Koen Pieter Van Dijk, beter bekend als Koen Kardashian, nam zijn Instagramvolgers al dagen mee op reis in Istanbul. De Nederlandse presentator ging er onder het mes, onder meer om zijn “kapotgesnoven” neus te laten herstellen. Door het vele cokegebruik is zijn tussenschot verdwenen.

Koen Kardashian is in Nederland en ook in ons land bekend als influencer en presentator van MTV-programma’s als Just Tattoo of Us, samen met Jaimie Vaes. Na tien jaar drugsgebruik, liet hij zich in 2021 opnemen in een afkickkliniek. Sindsdien zou hij clean zijn. Maar lichamelijk draagt de flamboyante kerel, die zich tegenwoordig opnieuw Koen Pieter Van Dijk laat noemen, nog gevolgen van zijn vroegere levensstijl. Zijn neustussenschot is zo goed als volledig verdwenen. Daar laat hij nu iets aan doen.

Wat errug

Sinds donderdag houdt Koen zijn 175.000 volgers op de hoogte van alle operatie-updates. Donderdag, voordat de ingreep heeft plaatsgevonden, vertelt hij in zijn eerste story: “Oké jongens, de arts is net geweest. Die heeft alles nagecheckt en ik heb dus helemaal geen septum meer. Wat errug!”

De MTV-presentator vertelt dat een stukje bot uit zijn ribben zal worden gehaald om z’n neustussenschot op te vullen. „Hij (de neus, red.) valt gewoon in, dus ja, ik moest wel gewoon komen, want vroeg of laat stort dat ding zo in. Wat errug! Don’t do drugs”, aldus Koen.

Groot gapend gat

Na de operatie ziet Koen er een tikkeltje toegetakeld uit. Zelf ziet hij er de humor wel van in: “Ik lijk wel Jimmy Neutron.”

Vrijdag deelt hij, nadat de arts is langs geweest, een nieuwe update. “De arts is zojuist geweest en die heeft verteld dat natuurlijk alles goed is gegaan, maar dat ze het gat niet hebben kunnen herstellen. Het gat was zo dusdanig groot.”

De arts heeft volgens Koen gezegd dat als ze het moesten herstellen, dat ze met siliconen of protheses in de weer moesten. De arts raadt dat niet aan zolang Koen er geen last van heeft. “De buitenkant heeft heel mooi kunnen herstellen, maar de binnenkant is een groot gapend gat. Dat komt niet meer goed.”

Van Dijk maakte van de gelegenheid gebruikt om ook andere ingrepen te laten doen. Zo liet hij een wenkbrauwlift en een reductie van het wenkbrauwbot doen. Bij dat laatste wordt het wenkbrauwbot afgeslepen.