Politie Maasland verliest collega: “We zullen je warme persoonlijkheid en kennis missen”

“Viviane Sijbers was al jaren een vaste waarde binnen ons burgerpersoneel”, zegt Hub Vermeulen, woordvoerder van de politie Maasland. “Haar overlijden is een zware klap voor het hele korps.” Als eerbetoon aan Viviane wordt de Belgische vlag aan de twee commissariaten van de politiezone halfstok gehangen, en dat tot en met de uitvaart van donderdag. Aanstaande woensdag kan tussen 19 en 19.30 uur een laatste groet worden gebracht bij uitvaartcentrum Bussels in Neeroeteren.

“Viviane, je was een toegewijde en gewaardeerde collega waarvoor iedereen respect had”, klinkt het bij de politiezone. “We zullen je warme persoonlijkheid, betrokkenheid, kennis en ervaring missen. Onze gedachten gaan ook uit naar de echtgenoot, familie en vrienden van Viviane. We wensen hen veel sterkte toe met dit grote verlies.” siol