Netflix-original met Jonah Hill en Eddie Murphy staat meteen in top tien, maar is dat wel terecht?

Ezra (Jonah Hill) en zijn toekomstige schoonvader Akbar (Eddie Murphy) bezoeken een basketbalveld in een zwarte wijk in ‘You People’. — © Parrish Lewis/Netflix

In 1967 schreef Guess Who’s Coming to Dinner geschiedenis, omdat een interraciale relatie op een positieve manier werd belicht. You People wil de komische remake van die mijlpaal zijn, maar dan met flink wat Meet the Parents-ingrediënten. Scenarist-producent Jonah Hill vertolkt de joodse Ezra die de vrouw van zijn leven vindt in de Afro-Amerikaanse Amira. Het geluk lacht hen toe, maar de respectieve ouders liggen dwars.

You People werkt het best wanneer het tot gênante situaties komt. Zo raakt Amira’s moslimvader Akbar – een showstelende Eddie Murphy – flink geïrriteerd als Ezra’s moeder de Holocaust met de slavernij vergelijkt. Zo zijn er weinig situaties, want de makers waren te bang om een volbloed provocerende komedie te maken. Zeker naar het einde toe verliest de film zijn tanden. Een gemiste kans, maar Murphy kan je nog steeds aan het lachen brengen.(cc)

‘You People’ speelt op Netflix