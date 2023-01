Wie haalt het in een loopwedstrijd: Remco Evenepoel, Van Aert of Tom Pidcock? De loopfreaks in het peloton vergeleken

Remco Evenepoel nam zijn loopschoenen mee naar Argentinië en kondigde aan de komende dagen in België opnieuw flink wat te zullen lopen. Maar ook Wout van Aert, Tom Pidcock, Cameron Wurf en Adam Yates zijn loopfreaks die geregeld indrukwekkende tijden laten noteren. Op wie zet jij je geld als ze het tegen elkaar zouden opnemen in een loopwedstrijd?

Remco Evenepoel: 16,6 km/u

Liep 3’37” per kilometer over 21 km

Remco Evenepoel komt uit het voetbal. De tijd die we in dit lijstje opnamen, komt uit 2016, toen de zestienjarige Evenepoel daags na een jeugdwedstrijd met Anderlecht doodleuk de halve marathon van Brussel liep. In het begin van de wedstrijd streed hij mee met de Keniaanse toppers om vervolgens nog dertiende te worden in een tijd van 1u16, goed voor een gemiddelde van 16,6 kilometer per uur. De eerste coach van Evenepoel, Fred Vandervennet, was overigens drievoudig Belgisch kampioen marathon. Voor Evenepoel geldt hetzelfde als voor Wurf, zijn loopsnelheid zal uiteraard naar beneden gegaan zijn, maar op 12 januari liep hij in Argentinië op de loopband vlotjes 8 kilometer aan 4’12” per kilometer.

Tom Pidcock: 15,9 km/u

Liep 3’47” per kilometer over 8 km

Is er iets waar Tom Pidcock niet goed in is? Hij is wereldkampioen veldrijden, mountainbike, winnaar van de Brabantse Pijl en een bergrit in de Tour en blijkt ook een bijzonder straf loper. Enkele maanden geleden, op 18 oktober 2022, showde hij dat andermaal tijdens een loopje van 8 kilometer in het Franse Nice waarbij hij een gemiddelde van net geen 16 kilometer per uur haalde.

Cameron Wurf: 15,6 km/u

Liep 3’55” per km over de marathon

Cameron Wurf was aanvankelijk roeier en heeft zijn wielercarrière een tijdlang gecombineerd met triatlon. In 2019 liep de Australiër 2u45 over de marathon op het einde van een volledige triatlon, dus na 3,8 kilometer zwemmen en 180 kilometer fietsen. Nu hij bij INEOS-Grenadiers volledig toegelegd heeft op wielrennen, is zijn loopsnelheid er ongetwijfeld op achteruitgegaan, maar hij is nog altijd een van de snelste lopers van het peloton.

Cameron Wurf — © BELGAIMAGE

Wout van Aert: 15,2 km/u

Liep 3’57” per kilometer over 7 km

Wout van Aert heeft een verleden in de atletiek en last geregeld looptrainingen in, echter vooral ’s ochtends op zijn nuchtere maag. Op 22 oktober 2021 ging hij in Italië ’s avonds lopen waardoor die training een betere referentie is voor zijn kunnen. Hij liep de zeven kilometer aan een gemiddelde van meer dan vijftien kilometer per uur.

Adam Yates: 14,2 km/u

Liep 4’14” per kilometer op de marathon

Adam Yates is een straffe kerel. In november 2021, off-season, liep de klimmer van INEOS-Grenadiers de marathon van Barcelona in 2u58”44, zonder specifieke voorbereiding. “Ik heb de voorbije weken eigenlijk alleen maar op het strand gelegen, dat was niet de ideale voorbereiding”, sprak hij. De traagste tijd in dit lijstje, maar aangezien hij die liet noteren op een marathon waarvoor hij niet specifiek getraind had, zit er nog flink wat rek op.