Zoutzuurlek bij Vynova in Tessenderlo, omwonenden moeten ramen en deuren sluiten

Tessenderlo

Bij het chemisch bedrijf Vynova op de Heilig Hartlaan in Tessenderlo is maandagmorgen een lek ontstaan. Daardoor is zoutzuur vrijgekomen. De gaswolk is niet gevaarlijk, maar kan wel hinder veroorzaken. Omwonenden moeten daarom ramen en deuren gesloten houden en hun ventilatie afzetten.