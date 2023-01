Pas getrouwd: Nathalie en Dimitri in Heers

Heers

Dimitri Abeels (33) uit Veulen, werkzoekende

Nathalie Peeters (31) uit Landen, medewerker dienst onderhoud Sint-Trudo Ziekenhuis

Kinderen: Ferre (7), Fien (9), Domien (10) en Feye (13)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We zijn in onze tienerjaren nog een koppeltje geweest, maar daarna verloren we elkaar uit het oog”, vertelt het koppel. “Na 17 jaar kwamen we elkaar tegen en sloeg de vonk weer over.” (frmi)

