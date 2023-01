Ella Leyers neemt zeilers beet met afhaalmaaltijd in ‘Over de oceaan’: “Gewoon blijven volhouden dat ik het zelf heb gemaakt”

De bv’s die in een zeilboot de oceaan oversteken, hadden van scheepskok Annelien Coorevits de opdracht gekregen om zelf een maaltijd in te blikken voor hun reis. Ella Leyers had door haar drukke schema niet zelf kunnen koken, maar had enkele curry’s besteld in een Thais afhaalrestaurant. Ze is echter niet van plan om dat zomaar toe geven tijdens haar reis in Over de oceaan. “Gewoon volhouden dat ik het zelf heb gemaakt”, aldus Ella, die zelf beseft dat ze snel door de mand kan vallen. “Als ze vragen wat er allemaal in zit, dan weet ik dat zelfs niet.”