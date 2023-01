Nu ook officieel: Westerlo rondt transfer van Japanner Yusuke Matsuo af

LEES OOK. Westerlo heeft recordman Foster niet nodig en legt zwak KV Mechelen over de knie met twee goals van Kyan Vaesen

De transfer van Matsuo hing al langer in de lucht en werd nu ook officieel afgerond. De 25-jarige Matsuo legde de voorbije week fysieke en medische testen af en sloot vrijdag voor het eerst aan op training. Hij wordt tot het einde van het seizoen gehuurd, met een optie tot definitieve aankoop voor twee jaar.

Matsuo moet in Westerlo het vertrek van Akbunar opvangen. Vorig seizoen was hij in de J1 League, de Japanse eerste klasse, goed voor vier goals en vier assists in 25 wedstrijden. In de Aziatische Champions League, waarin Urawa Red Diamonds zich kwalificeerde voor de finale (die wordt betwist op 29 april en 6 mei 2023, nvdr.), vond hij zes keer de weg naar doel en leverde hij twee beslissende passes af.

Met de komst van Matsuo zorgt Westerlo voor een primeur: hij is de allereerste Japanner in ’t Kuipje. De club zoekt intussen nog naar een vervanger voor Foster, maar is niet van plan om in januari “gekke dingen” te doen.