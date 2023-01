Kangoeroes Mechelen blijft de zeges opstapelen: Charleroi kan Maneblussers niet van twaalfde zege op rij houden

Laure Resimont blijft met Kangoeroes Mechelen ongenaakbaar in België. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

In de Top Division Women, de eerste klasse bij de vrouwen, realiseerde Kangoeroes Mechelen een twaalfde opeenvolgende zege. Castors Braine, dat ook simpel won in Waregem, telt 12 op 14 en ook Liège Panthers blijft met 11 op 14 heerlijk bovenaan meedraaien.

Kangoeroes Mechelen blijft ongenaakbaar in de Belgische eerste klasse bij de dames. De Maneblussers, die vorig seizoen de dubbel (titel/Cup) realiseerden, veegden nu de vloer aan met Spirou Ladies Charleroi. Via Morgan Bertsch (29 punten) en ook nog Ziomara Morrison (13 punten, 9 rebounds) en Laure Resimont (13 punten, 9 rebounds) ging het na 52-22 naar een afgetekende 100-48 cijfers voor Kangoeroes Mechelen. Meteen goed voor een bangelijke 12 op 12 voor de selectie van coach Arvid Diels.

Geen uitschuiver van Castors Braine in Waregem. Aleksandra Ksoselj (23 punten), Mattea Tadic (20 punten), Jessica Lindstrom (7 punten, 11 rebounds) en Abigail Fogg (19 punten, 10 rebounds) zorgden na 25-57 voor een 55-104 overwinning. Met 12 op 14 blijft Castors Braine officieus tweede. Kortrijk Spurs won onder aanvoering van Ine Joris (20 punten) en Lisa Foucart (14 punten) met 84-54 (rust: 38-19) van Lummen. Met 8 op 14 blijft de West-Vlaamse ploeg zesde. Ook geen problemen voor Namur Capitale. Wivine Defosset (20 punten) zorgde na 39-25 voor een 76-62 zege. Namur Capitale nestelt zich met 10 op 14 ook in de top-5?

Komend weekend halve finales Beker van België

Komend weekend worden dan weer de halve finales van de Beker van België betwist. Kangoeroes Mechelen, dat vorig jaar de Belgische Cup won, ontvangt vrijdag in de Winketkaai Basket Willebroek. De Rupelploeg schakelde onder meer eersteklasser Liège Panthers uit en staat in Eerste Landelijke ook met 12 op 12 aan de leiding. De tweede halve finale gaat zaterdag door en Castors Braine neemt het op tegen Namur Capitale. De finale van de Beker van België bij de dames gaat, net als de mannen (zondag 12 maart Oostende-Antwerp Giants), zaterdag 11 maart in Vorst Nationaal door.