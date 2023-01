Olivier Vandecasteele mocht nog eens met familie bellen: “25 kilogram afgevallen”

Olivier Vandecasteele, de Belg die gevangengehouden wordt in Iran, heeft vorige vrijdag mogen bellen met zijn familie. Dat meldt de familie in een persbericht. De ngo-medewerker is naar eigen zeggen 25 kilogram afgevallen door de slechte omstandigheden van zijn gevangenschap.

Vandecasteele mocht op 20 januari een vierde videogesprek met zijn familie voeren, een gesprek dat volgens de familie ongeveer een kwartier duurde. Tijdens dat gesprek – en in aanwezigheid van zijn bewakers – zou een emotionele Vandecasteele bevestigd hebben dat hij veroordeeld is tot 40 jaar gevangenisstraf en 74 zweepslagen.

Vandecasteele gaf ook aan dat zijn detentieomstandigheden niet wezenlijk waren veranderd. Zo had hij de afgelopen 16 dagen doorgebracht in volledige isolatie: hij had al die tijd geen menselijk gezicht gezien, zijn voedsel werd hem aangereikt via een gleuf onderaan de celdeur. De man zou ook geen nieuwe medische behandeling gekregen hebben. Vandecasteele was zichtbaar sterk vermagerd, en gaf zelf aan 25 kilogram te zijn afgevallen.

Cameraman

Vandecasteel bevond zich in een andere omgeving dan tijdens eerdere gesprekken met zijn familie, en met andere kleren aan dan gewoonlijk. De man kon geen verdere details geven, maar bevestigde dat er een cameraman aanwezig was op de locatie waar het gesprek plaatsvond. “Hoewel we blij zijn met de mogelijke verbetering van zijn kledij – het is erg koud in Teheran – vroeg Olivier eind december al om warmere kleren”, aldus de familie. “De aanwezigheid van een cameraman tijdens zijn telefoongesprek doet denken aan het schijnproces waaraan hij afgelopen december moest deelnemen, waarbij hij aan handen en voeten geketend en onder het oog van talrijke Iraanse camera’s stond, en waarvan de beelden tot op heden niet zijn uitgezonden.”

“Wij hopen dat de extreem moeilijke omstandigheden van zijn detentie en het absolute onrecht dat hem wordt aangedaan, niet nog zullen verergeren door een enscenering die de situatie nog ingewikkelder zal maken voor hem, zijn familie en zijn naasten”, aldus de familie.

Jaar in gevangenschap

Vandecasteele – een ngo-medewerker die meer dan 6 jaar in Iran heeft gewerkt voor internationale organisaties – werd op 24 februari 2022 aangehouden door de Iraanse autoriteiten. Hij werd onlangs veroordeeld tot 40 jaar gevangenisstraf en 74 zweepslagen. De familie stelt zich vragen bij dat proces, en bij de omstandigheden van zijn detentie.